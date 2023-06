R. Moldova cumpără un sistem de monitorizare a spațiului aerian

16:30

Premii record la ediţia din acest an a turneului de la Wimbledon: 44,7 milioane de lire sterline All England Club a anunţat, miercuri, că la ediţia din acest an a turneului de la Wimbledon se vor acorda premii record de 44,7 milioane de lire sterline. Fondul de premiere este cu 11,2 la sută mai mare decât în 2022 şi cu 17,1 la sută mai mare faţă de ediţia pre-pandemie din 2019. Campionii la simplu masculin şi simplu feminin vor fi recompensaţi cu câte 2.350.000 lire sterline. Învinşii în finalel...