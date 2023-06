Este oficial: Guvernul Ciolacu a fost votat în Parlamentul României

14:30

Aeronavele Fly One vizate de defecțiuni tehnice au fost reparate și se află acum în zbor. Anunțul a fost făcut de reprezentanții companiei într-un mesaj pe Facebook. „Anunțăm că de astăzi, 15 iunie, revenim la orarul prestabilit. Totodată, vă informăm că pentru a îmbunătăți serviciile noastre am completat flota cu o aeronavă adițională. Astfel, în […] Articolul „Stimați pasageri, venim cu vești bune!” Anunțul bombă al companiei Fly One apare prima dată în Realitatea.md.