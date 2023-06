Sanatoriul „Moldova” din Odesa, în flăcări, după un atac cu drone asupra regiunii

14:30

Presa a publicat o înregistrare audio cu șefa Procuraturii Anticorupție (PA) Veronica Dragalin, menționând că ar fi fost făcută la o ședință cu ofițerii Centrului Național Anticorupție. Dragalin a spus, potrivit înregistrării, că nu are răbdare să intre cu mascați la cineva în casă la ora 6 dimineața. „Să fiți arestați, puși în cătușe și […]