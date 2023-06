Dragalin, acuzată de favoritism față de un angajat bănuit de corupție. Un avocat cere șefului CNA să pornească o anchetă

11:30

Republica Moldova nu a denunțat și nici nu va denunța acordurile cu CSI în domeniul agriculturii. Declarația a fost făcut de ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, în cadrul emisiunii „Rezoomat" de la Rlive. Oficialul susține că o eventuală denunțare ar prejudicia semnificativ fermierii moldoveni. „Noi nu am denunțat nimic pe domeniul agriculturii. […]