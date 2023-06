LIVE: Ședința Parlamentului – Deputații aprobă candidații propuși de fracțiunile parlamentare și partenerii de dezvoltare pentru Comisia privind evaluarea externă a integrității etice și financiare a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție.

15:10

Localitățile din Republica Moldova își vor putea consolida capacitatea administrativă prin amalgamarea voluntară, cu scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor publice prestate. Asta după ce Parlamentul a votat pe 8 iunie, în prima lectură, un proiect promovat de Guvern privind amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale. Potrivit Parlamentului, noua lege are ca scop crearea unui cadru ...