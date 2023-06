Guvernul susține inițiativa unor deputați de a crea în Moldova crematorii umane – Ce spune Mitropolia Moldovei

14:30

După mai multe consultări publice dar și cu un aviz, destul de critic, al Comisiei de la Veneția Parlamentul a votat, în a doua lectură, proiectul de lege privind Serviciul de Informații și Securitate. Proiectul a fost ajustat, iar potrivit autorilor, documentul are scopul de a asigura independența activității SIS, de a revizui mandatul conducerii ...