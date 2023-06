Copilul de 2 ani, care a căzut în gol de la etajul 8 al unui bloc din Chișinău, se află în comă

18:40

Cooperarea Republicii Moldova cu ONU, perspectivele intensificării acesteia, precum și participarea militarilor moldoveni în misiuni de menținere a păcii sub egida ONU au fost discutate pe 13 iunie de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, cu asistentul secretarului General al ONU pentru Europa, Asia Centrală și America ale Departamentelor pentru Afaceri Politice, Consolidarea Păcii și Operațiuni de Pace, Miroslav Jenča, aflat în vizită la Chișinău.