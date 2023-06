Moldova își consolidează capacitățile de combatere a criminalității și terorismului, grație Germaniei. Memorandum, semnat la Chișinău

18:10

Cursele avia Chișinău-Dusseldorf și Parma-Chișinău, care urmau a fi operate pe 14 iunie de către compania Fly One, au fost anulate. Contactată de NM reprezentanta operatorului aerian a declarat că s-a recurs la această măsură pentru a evita reținerile în cazul altor zboruri. Totodată, aceasta a menționat că, începând cu date de 14 iunie, Fly […]