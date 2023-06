Un teren de joacă amenajat cu suportul OIM a fost inaugurat la Bălți

13:20

În ultimii 21 de ani în râurile și bazinele acvatice din țară și-au pierdut viața peste 4 mii de oameni. De la începutul acestui an, au fost înregistrate 34 de cazuri de înec, în trei dintre ele fiind vizați copii. Salvatorii îndeamnă populația să respecte cu strictețe regulile de siguranță... The post În ultimii 21 de ani în râurile și bazinele acvatice din țară s-au înecat peste 4 mii de oameni appeared first on ALBASAT.