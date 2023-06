„Nu mai pot fi aplicate pe teritoriul țării”. Moldova va denunța alte două acorduri încheiate pe platforma CSI

16:40

Prim-ministrul Dorin Recean și ambasadorul Australiei în Republica Moldova, cu reședința la Kyiv, Bruce Edward au avut o întrevedere pe 12 iunie. Oficialul australian se află într-o vizită oficială la Chișinău. În cadrul discuțiilor, părțile au discutat despre dinamizarea dialogului moldo – australian și perspectivele de intensificare a relațiilor economice și investiționale dintre state. „Oficialii […]