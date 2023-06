VIDEO Investitorii români – tot mai interesați de piața din Republica Moldova

21:50

Donald Trump a fost arestat, după ce a ajuns la Tribunalul din Miami, potrivit BBC. În fața instanței s-au adunat mai mulți susținători ai fostului președinte. Presa din SUA anunță că la Tribunal a fost văzut cortegiul lui Trump. Of course Republicans are rallying around Trump. He did nothing wrong. pic.twitter.com/HO9aJFwO4h — MAGS (@TAftermath2020) June 13, […] Articolul Fostul președinte al SUA, Donald Trump, pus sub arest după ce a ajuns la Tribunal apare prima dată în Realitatea.md.