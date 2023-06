Un pediatru din Moldova trimite homosexualii să se trateze la psihiatru. Reprezentant LGBT: „Mă îngrijorează că lecuiește copii”

14:40

Un sportiv din Rusia, campion mondial la powerlifting, a murit în războiul din Ucraina. Presa rusă menționează că sportivul avea 41 de ani, iar în mai 2022 fusese condamnat la șase ani de închisoare. „Campionul mondial la powerlifting Maxim Barhatov a murit în zona acțiunilor de luptă din Ucraina", scrie sportrbc.ru, cu referire la Federația […]