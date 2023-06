Nosatîi și aliați NATO se întâlnesc la Bruxelles. Războiul din Ucraina, pe agendă

13:30

Fostul deputat ucrainean, Taras Cernoval, a fost stropit cu verde de briliant și cu o substanță necunoscută (unele canale de Telegram scriu că ar fi urină), după care băgat într-un tomberon. S-a întâmplat pentru că acesta a ofensat logodnica unui militar care a murit în luna martie în timpul luptelor de la Bahmut, scrie Pravda.