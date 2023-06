Germania face lobby pentru resursele lui Putin, în ciuda războiului: Cum vrea să ajute Rusia, apelând la Ucraina

16:30

Un Lamborghini Huracan a fost confiscat de polițiști direct de pe stradă după ce proprietarul le-a spus agenților că nu are bani să-și plătească impozitul. Șoferul din Marea Britanie a fost obligat să se despartă pentru un timp de bolidul portocaliu în valoare de aproape 200.000 de euro. Bărbatul a mărturisit că nu are bani […] Articolul Proprietarul unui Lamborghini Huracan nu are bani să plătească impozitul: Cum a vrut să împiedice confiscarea bolidului apare prima dată în Bani.md.