Un fost director Samsung, acuzat că a fost arestat

Un fost director de la Samsung Electronics a fost arestat şi pus sub acuzare în Coreea de Sud pentru că ar fi furat tehnologia producătorului de cipuri pentru a construi o fabrică în China.Punerea sub acuzare a cetăţeanului coreean în vîrstă de 65 de ani, care a ocupat, de asemenea, funcţia de vicepreşedinte la producătorul coreean rival de cipuri SK Hynix, are loc în contextul în care Coreea

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md