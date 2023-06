Cel mai atașat de R. Moldova ministru în guvernul de la București, Bogdan Aurescu, pleacă de la Externe – Cine îi va lua locul

13:20

Fermierii din mai multe localități au ieșit pe traseele din țară. Solicitările agricultorilor rămân neschimbate, suspendarea importurilor de cereale din Ucraina, rambursarea TVA și achitarea unor compensații. Protestele fermierilor survin după ce agricultorii nu au ajuns la o înțelegere cu Guvernul, iar premierul Recean declara după ultima întâlnire cu oamenii gliei că în fiecare an ...