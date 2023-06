De ce autoritățile nu reduc numărul personalului diplomatic rus din Moldova? Răspunsul deputatului Cheptonar

10:00

Compania Fly One a anulat noi zboruri, planificate pentru ziua de 13 iunie. Potrivit panoului online de la Aeroportul Internațional Chișinău, nu vor avea loc două curse spre Chișinău și una din capitala Republicii Moldova. În ajun, compania a anulat zborul Bruxelles-Chișinău, planificat pentru ora 00:30; Londra-Chișinău, planificat la ora 01:00; Verona-Chișinău, planificat pentru ora 01:50;