Igor Grosu: „Moldova devine treptat o țară atractivă pentru oamenii de afaceri străini”

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat în ședința de marți, 13 iunie, cererea de demisie a judecătorului Alexandru Sandu de la Judecătoria Chișinău din 19 iunie.Întrebat de membrii CSM care este motivul demisie, magistratul a afirmat că „a venit timpul” și că „așa e legea”.{{683388}}„La 51 de ani am dreptul. Am o ferestruică, pînă la 1 iulie am dreptul la demisie să obțin pen