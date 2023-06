Marcel Ciolacu, desemnat prim-ministru al României

10:20

Șapte organizații ale societății civile au fost premiate pentru inițiativele lor cu impact la Gala Societății Civile 2023, organizată cu sprijinul Uniunii Europene. Este vorba despre asociații care pe parcursul ultimului an au contribuit la consolidarea democrației, conectivității și încrederii, la promovarea egalității de gen și a inovației, și la... The post Au fost premiate șapte inițiative ale societății civile cu impact appeared first on ALBASAT.