„Cand am iesit de sub daramaturi, am vazut oameni dezbracati”. Rusii au atacat din nou cu sange rece civilii din Ucraina

„Cand am iesit de sub daramaturi, am vazut oameni dezbracati”. Rusii au atacat din nou cu sange rece civilii din Ucraina

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md