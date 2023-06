(video) Chiar şi internauții îi recomandă să se liniștească! Un şofer îşi arată online propriul stil de condus

09:20

Pentru 1.2 milioane de dolari, un pasionat de Porsche a luat sub “adopţie” vehiculul unic pe care Porsche Classic l-a construit pentru Porsche Club of America (PCA). Pe parcursul a doi ani și jumătate, experții în mașini clasice au restaurat cu grijă acest Porsche 911 Classic Club Coupe dintr-un 911 Carrera (996) second hand, construit […] Articolul (video) Unicul Porsche 911 Classic Club Coupe a fost vândut pentru o sumă record apare prima dată în Autoblog.md.