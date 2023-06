ANRE demarează procedura de separare a Moldovatransgaz de Moldovagaz: „Funcționalitatea sistemului de gaze nu este afectată”

08:10

Alte două persoane și-au pierdut viața la Herson, urmare a inundației din cauza distrugerii barajului hidrocentralei de la Nova Kahovka. Date în acest sens au prezentat autoritățile ucrainene. La Herson, salvatorii au găsit cadavrele unui bărbat și a unei femei, a declarat șeful administrației regionale din Herson Aleksandr Prokudin. Potrivit lui, în regiunea Herson se […]