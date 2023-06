Soarta caldarâmului de pe 31 august. Primăria: Sunt stopate lucrările de reabilitare. Ministerul Culturii: E nevoie de proiect modificat

16:10

Cu siguranță, cunoașteți piesa „The Show Must Go On” și, cu siguranță, ați văzut cel mai emblematic spot al tuturor timpurilor, produs în Moldova. În toamna anului 2015 a fost lansat un adevărat fenomen cultural: spotul „GO ON. Fruits from Moldova”, în regia lui Viorel Mardare. Producătoarea spotului, Viorica Meșină, ne-a povestit la #ROOFOFFLINE câteva detalii interesante despre realizarea acestui spot. Deschidem culisele și vă invităm să aflați aceste curiozități.