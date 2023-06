ESENȚIAL: Primăria Chișinău organizează evenimente în diasporă, România are un nou premier și cât poluează Festivalul de Film de la Cannes

18:10

Începem săptămâna cu un briefing susținut de Maia Sandu, dar și alte știri esențiale. „Pentru că nu […] The post Esențial: Vom avea sistem anti-propagandă Patriot, cum se va circula în Chișinău în următoarele zile și rușilor li se propune să lucreze 6 zile pe săptămână appeared first on Moldova.org.