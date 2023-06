TV-Găgăuzia nu a difuzat suficiente programe în limba română. Ce amendă a primit

20:00

Tiraspolul acuză autoritățile de la Chișinău că ar bloca livrarea în Transnistria a unei piese necesare pentru repararea unui tomograf al spitalului pentru veterani din regiune, după ce, anterior, ar fi blocat, inclusiv, livrarea medicamentelor sau a echipamentelor medicale. Acuzațiile, făcute publice de așa numitul minister de Externe al Transnistriei, au fost respinse de Chișinău. […] The post Tiraspolul acuză Chișinăul că ar bloca livrarea unei piese necesare pentru repararea unui tomograf. Biroul de reintegrare: „Politizează excesiv subiectul” appeared first on NewsMaker.