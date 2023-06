Bărbatul care și-a aruncat peste geam bebelușul de 3 luni, condamnat la peste 17 ani de închisoare: Își recunoaște vina sau nu?

15:10

Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a venit cu un apel către medicii din diasporă, pe care îi îndeamnă să revină acasă. „M-am gândit cum am putea să vă atragem în activitățile noastre, cum am putea avea schimb de experiență, de competențe, și am găsit. La schimbarea regulamentului de activitate a instituțiilor medico-sanitare publice spitalicești, am inclus cerința ca în Consiliul de Administrație un membru să fie medic din diasporă”, a notat ministra.