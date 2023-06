LIVE: Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova anunță semnarea Contractului de executare a lucrărilor de construcție a drumului M3, de ocolire a orașului Vulcănești, Chișinău-Comrat-Giurgiulești-Frontieră cu România

12:50

Suspendarea taxelor de import, a contingentelor și a măsurilor de protecție comercială pentru exporturile ucrainene către Uniunea Europeană – cunoscute sub numele de măsuri comerciale autonome (ATM) – rămâne în vigoare pentru încă un an, a anunțat Comisia Europeană . Liberalizarea comerțului cu Ucraina au avut un efect pozitiv asupra comerțului Ucrainei cu UE. Împreună ... Uniunea Europeană prelungește beneficiile comerciale pentru Ucraina