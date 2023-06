Agenții economici care au în gestiune terenuri sunt atenționați să combată ambrozia

17:00

„Am muncit, muncim și vom continua să muncim cot la cot cu colegii din statele UE și Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, pentru o Moldovă și o Europă mai sigură. În ultimul an, o lume întreagă a văzut cât de puternici putem fi când lucrăm împreună”, a scris Rosian Vasiloi, șeful Poliției de Frontieră, într-o postare pe Facebook.