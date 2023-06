Critici dure în adresa BCS după recepția de la Ambasada Rusiei: „Politicienii care se cuprind cu agresorul au trădat patria”

12:20

Ion Ceban NU va autoriza marșul LGBT: „Dacă doriți, poftim la Parlament și Guvern” Primarul capitalei Ion Ceban anunță că nu va autoriza nici în acest an desfășurarea marșului LGBT în capitală. Precizăm că și anul trecut, primarul a emis declarații dure la adresa reprezentanților organizației „Gender-DOC-M” în legătură cu organizarea marșului. „Reiterez și în acest an poziția mea. Nu am de gând să judec pe nimeni, dar pe data de 18 iunie nu vom da curs declarației depuse în vederea organizării m...