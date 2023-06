Aparat de ultrasonografie performant, pentru CS Briceni

15:50

Summitul Comunității Politice Europene care a avut loc la începutul lunii iunie în Republica Moldova a fost un semnal clar de susținere a țării noastre pe calea integrării europene. De această părere este Ion Sula, președintele Partidului Social Democrat European din Moldova și a fost exprimată în cadrul unei dezbateri... The post Ion Sula, despre rezultatele Summitului CPE: Avem deschidere din partea UE, dar și foarte mult de lucru pe intern appeared first on ALBASAT.