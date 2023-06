Maia Sandu i-a vizitat pe noii membri CSM, cu solicitări: „Sistemul judecătoresc trebuie curățat urgent. E nevoie de condamnări pe corupția mare”

17:30

Ferrari a realizat un lucru considerat aproape imposibil: a învins cursa de 24 de ore de la Le Mans în primul an al participării sale. Sigur, istoria Ferrari are victorii glorioase în această cursă, dar Ferrari are 5 decenii de când nu a mai participat la Le Mans în liga mare a pretendenţilor pentru victorie, prin urmare, revenirea de acum a fost pentru inginerii săi ca o experienţă absolut nouă, scrie Piațaauto.md.