Dacă Lilian Carp era la cârma Chișinăului marșul LGBT ar fi fost autorizat? Deputatul PAS: Vreau să fiu primarul tuturor

09:40

Reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și-au anunțat, pe 12 iunie, candidatul pe care îl propun la funcția de primar al capitalei. Lilian Carp va reprezenta partidul în alegerile locale generale din această toamnă. „Chișinăul are nevoie de un nou suflu în dezvoltarea sa. Noi înțelegem că problemele reale cu care este confruntă Chișinăul sunt […] The post „Recucerim Chișinăul”. PAS a anunțat candidatul pe care îl propune la funcția de primar al capitalei appeared first on NewsMaker.