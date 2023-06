Prepare for Future | Liliana Busuioc, director executiv AIM, despre cum evoluează eCommerce în Moldova: „Trăim într-o economie în care suntem foarte sceptici și nu avem încredere în produsele care se vând online“

10:10

Repetițiile pentru parada militară care se va ține de ziua de naștere a regelui Charles al III-lea s-au lăsat cu leșin pentru trei soldați antrenați în programul artistic, scrie Reuters. Din cauza căldurii copleșitoare, bărbații s-au prăbușit la pământ, chiar sub ochii prințului William. Se întâmplă în contextul în care, pentru prima dată în acest an, temperaturile în Marea Britanie au depășit 30 de grade cu plus.