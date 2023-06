Fly One: S-au defectat trei aeronave concomitent

13:10

Angajații din sfera serviciilor publice vor avea dreptul de a beneficia de locuințe sociale. Guvernul a aprobat un proiect prin care se extinde criteriul financiar de eligibilitate, transmite IPN. Modificarea Legii cu privire la locuințe, înaintată de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, prevede că autoritățile publice locale vor putea monitoriza... The post Angajații din sfera serviciilor publice vor putea beneficia de locuințe sociale appeared first on ALBASAT.