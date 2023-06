Amendă de 49 000 lei pentru șapte posturi TV din Moldova. Ce încălcări a depistat Consiliul Audiovizualului

17:30

Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) reacționează la anulările de zboruri de către compania Fly One. Autoritatea a anunțat că a convocat, pentru 12 iunie, Comisia de certificare a operatorilor aerieni. În cadrul acesteia, potrivit instituției, va fi evaluată situația creată și se va investiga „motivele care au dus la anulările în lanț". „Autoritatea Aeronautică Civilă a […]