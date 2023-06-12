CONSUMUL DE GAZ S-A REDUS ÎN MOLDOVA ÎN LUNA MAI CU PESTE 16%
Infotag, 12 iunie 2023 15:30
CONSUMUL DE GAZ S-A REDUS ÎN MOLDOVA ÎN LUNA MAI CU PESTE 16%
• • •
Alte ştiri de Infotag
Acum 30 minute
15:30
CONSUMUL DE GAZ S-A REDUS ÎN MOLDOVA ÎN LUNA MAI CU PESTE 16%
15:30
S-A ÎNCHEIAT PRIMA ETAPĂ A LUCRĂRILOR DE RECONSTRUCŢIE LA CETATEA TIGHINA/BENDER
15:30
SVETLANA CEROVIC ÎL VA ÎNLOCUIE PE RODGERS CHAWANI ÎN FUNCŢIA DE REPREZENTANT AL FMI ÎN MOLDOVA # Infotag
SVETLANA CEROVIC ÎL VA ÎNLOCUIE PE RODGERS CHAWANI ÎN FUNCŢIA DE REPREZENTANT AL FMI ÎN MOLDOVA
Acum 2 ore
14:30
MOLDOVA ȘI CHINA ÎŞI INTENSIFICĂ COOPERAREA ÎN DOMENIUL VITICULTURII ȘI VINIFICAȚIEI
Acum 6 ore
11:00
Planul riscant al Europei de a evita o criză energetică la iarnă presupune stocarea de gaze în Ucraina # Infotag
Planul riscant al Europei de a evita o criză energetică la iarnă presupune stocarea de gaze în Ucraina
11:00
China îşi extinde arsenalul nuclear pe fondul tensiunilor globale în creştere
11:00
Alegeri în Muntenegru: Mişcarea Europe Now pe primul loc (proiecţii)
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
FINCOMBANK ADUCE SINCERE FELICITĂRI FINALIȘTILOR PROIECTULUI „PUTEREA DANSULUI”
16:00
EXPERIENȚĂ UNICĂ PENTRU UN BĂIAT DE 8 ANI DIN MOLDOVA LA FINALA LIGII CAMPIONILOR DE MÂINE. # Infotag
EXPERIENȚĂ UNICĂ PENTRU UN BĂIAT DE 8 ANI DIN MOLDOVA LA FINALA LIGII CAMPIONILOR DE MÂINE.
13:30
(VIDEO) ENERGOCOM A CONVENIT ACHIZIŢIA DE GAZE ÎN PERIOADA VERII
10:30
Finlanda: Ministrul de externe Pekka Haavisto va candida la preşedinţia ţării
8 iunie 2023
18:00
VEȘTI BUNE PENTRU ȘOFERI! MAIB OFERĂ UN NOU SERVICIU: ASIGURARE RCA - 100% DIGITALĂ
15:00
MAE RUS A ATENȚIONAT ÎMPOTRIVA „ORICĂROR ÎNCERCĂRI DE DESTABILIZARE A SITUAȚIEI DIN TRANSNISTRIA” # Infotag
MAE RUS A ATENȚIONAT ÎMPOTRIVA „ORICĂROR ÎNCERCĂRI DE DESTABILIZARE A SITUAȚIEI DIN TRANSNISTRIA”
15:00
GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE, OCTAVIAN ARMAŞU: CRIPTOMONEDELE NU AU VIITOR BUN
15:00
PARLAMENTUL A ADOPTAT O NOUĂ LEGE PRIVIND SERVICIUL DE INFORMAȚII ȘI SECURITATE
13:00
ȘEFUL MAEIE: MOLDOVA ÎI ESTE RECUNOSCĂTOARE SUEDEI PENTRU SPRIJIN ȘI SPERĂ LA O CONSOLIDARE A COOPERĂRII # Infotag
ȘEFUL MAEIE: MOLDOVA ÎI ESTE RECUNOSCĂTOARE SUEDEI PENTRU SPRIJIN ȘI SPERĂ LA O CONSOLIDARE A COOPERĂRII
13:00
(VIDEO) GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE, OCTAVIAN ARMAŞU: CEA MAI MARE PROBLEMĂ A ANULUI 2023 ESTE DECLINUL ECONOMIC # Infotag
(VIDEO) GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE, OCTAVIAN ARMAŞU: CEA MAI MARE PROBLEMĂ A ANULUI 2023 ESTE DECLINUL ECONOMIC
11:00
Energia continuă să susţină economia rusească, subliniază Banca Mondială
11:00
Marea Britanie: Primul declin anual al preţurilor locuinţelor din ultimii 11 ani
7 iunie 2023
15:00
MOLDOVA VA PRIMI DIN PARTEA UE 40 MILIOANE EURO PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA DURABILITĂȚII ȘI CALITĂȚII GUVERNANȚEI # Infotag
MOLDOVA VA PRIMI DIN PARTEA UE 40 MILIOANE EURO PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA DURABILITĂȚII ȘI CALITĂȚII GUVERNANȚEI
15:00
ANRE A REDUS CU O TREIME TARIFUL LA GAZ PENTRU CONSUMATORII CASNICI
15:00
GUVERNUL LANSEAZĂ PROGRAMUL „373” PENTRU DEZVOLTAREA AFACERILOR
12:30
MOLDOVA VA PARTICIPA LA EXPOZIȚIA MONDIALĂ 2025 DIN JAPONIA
12:30
MINISTERELE FINANȚELOR DIN MOLDOVA ȘI POLONIA VOR SEMNA UN MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE
12:30
EXTINDEREA UNIUNII EUROPENE DIN CONTUL UCRAINEI ȘI MOLDOVEI VA DEVENI UNUL DIN OBIECTIVELE PREŞEDINŢIEI POLONEZE A UE ÎN 2025 # Infotag
EXTINDEREA UNIUNII EUROPENE DIN CONTUL UCRAINEI ȘI MOLDOVEI VA DEVENI UNUL DIN OBIECTIVELE PREŞEDINŢIEI POLONEZE A UE ÎN 2025
10:30
Baraj ucrainean distrus: NATO denunţă 'brutalitatea' războiului dus de Rusia
10:30
Comisia Europeană nu prelungeşte măsurile de sprijin pentru preţurile la energie
6 iunie 2023
16:30
ÎN MOLDOVA MOR ANUAL DIN CAUZA FUMATULUI 6 MII DE PERSOANE
15:30
PIAŢA VALUTARĂ S-A ÎNVIOREAT: CEREREA DE VALUTĂ DEPĂŞEŞTE OFERTA
15:30
(VIDEO) PREŞEDINTELE MOLDOVEI A CONDAMNAT ARUNCAREA ÎN AER A BARAJULUI DE LA NOVA KAHOVKA
14:30
ÎNCASĂRILE FISCALE LA BUGET AU CRESCUT CU 16,4%
14:30
(VIDEO) ȘEFUL MAEIE CONSIDERĂ CĂ MOLDOVA POATE INIȚIA NEGOCIERILE PENTRU ADERAREA LA UE ÎN ACEST AN, DAR CĂ ESTE ÎNCĂ MULT DE MUNCĂ # Infotag
(VIDEO) ȘEFUL MAEIE CONSIDERĂ CĂ MOLDOVA POATE INIȚIA NEGOCIERILE PENTRU ADERAREA LA UE ÎN ACEST AN, DAR CĂ ESTE ÎNCĂ MULT DE MUNCĂ
13:00
MOLDOVA VA FI INCLUSĂ ÎN PROIECTUL PILOT AL BĂNCII MONDIALE DE SECURITATE CIBERNETICĂ ÎN ENERGIE # Infotag
MOLDOVA VA FI INCLUSĂ ÎN PROIECTUL PILOT AL BĂNCII MONDIALE DE SECURITATE CIBERNETICĂ ÎN ENERGIE
13:00
LOC SOLICITĂ GUVERNULUI ȘI PARLAMENTULUI SĂ GĂSEASCĂ FONDURI PENTRU MAJORAREA SALARIILOR AUTORITĂȚILOR LOCALE # Infotag
LOC SOLICITĂ GUVERNULUI ȘI PARLAMENTULUI SĂ GĂSEASCĂ FONDURI PENTRU MAJORAREA SALARIILOR AUTORITĂȚILOR LOCALE
13:00
TREZORERIA SUA A INSTITUIT SANCȚIUNI ÎMPOTRIVA A ŞAPTE PERSOANE PENTRU TENTATIVA DE ORGANIZARE A UNEI LOVITURI DE STAT ÎN MOLDOVA # Infotag
TREZORERIA SUA A INSTITUIT SANCȚIUNI ÎMPOTRIVA A ŞAPTE PERSOANE PENTRU TENTATIVA DE ORGANIZARE A UNEI LOVITURI DE STAT ÎN MOLDOVA
11:00
Rusia a început exerciţii navale în Marea Baltică, la o zi după NATO
11:00
Energia fotovoltaică a depăşit cărbunele în Europa, dar sistemul energetic nu este încă pregătit pentru asta # Infotag
Energia fotovoltaică a depăşit cărbunele în Europa, dar sistemul energetic nu este încă pregătit pentru asta
5 iunie 2023
18:30
GOOGLE PAY, BUN VENIT LA FINCOMBANK!
17:00
PREȘEDINTELE MAIA SANDU A DAT UN RĂSPUNS EVAZIV LA ÎNTREBAREA DESPRE INCLUDEREA BAŞCANULUI ALEȘ AL GĂGĂUZIEI ÎN COMPONENŢA GUVERNULUI # Infotag
PREȘEDINTELE MAIA SANDU A DAT UN RĂSPUNS EVAZIV LA ÎNTREBAREA DESPRE INCLUDEREA BAŞCANULUI ALEȘ AL GĂGĂUZIEI ÎN COMPONENŢA GUVERNULUI
16:30
(VIDEO) POLIȚIA A REȚINUT UN RĂUFĂCĂTOR, CARE, ÎMPREUNĂ CU UN COMPLICE, A RĂPIT O PERSOANĂ ȘI A ESTORCAT DE LA EL O SUMĂ MARE DE BANI # Infotag
(VIDEO) POLIȚIA A REȚINUT UN RĂUFĂCĂTOR, CARE, ÎMPREUNĂ CU UN COMPLICE, A RĂPIT O PERSOANĂ ȘI A ESTORCAT DE LA EL O SUMĂ MARE DE BANI
14:00
(VIDEO) PREȘEDINTELE MAIA SANDU: SUMMITUL A PERMIS REÎNNOIREA IMAGINII MOLDOVEI
11:00
Secretarul general al NATO îi cere din nou lui Erdogan să ridice vetoul privind aderarea Suediei # Infotag
Secretarul general al NATO îi cere din nou lui Erdogan să ridice vetoul privind aderarea Suediei
11:00
(VIDEO) Turcia: Un guvern aproape complet înnoit
2 iunie 2023
14:30
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI, IGOR GROSU, VA PLECA DUMINICĂ ÎN VIZITĂ ÎN ITALIA
14:30
(VIDEO) CEHIA ÎI VA ACORDA MOLDOVEI SPRIJINUL NECESAR PENTRU DEPĂȘIREA CONSECINȚELOR RĂZBOIULUI DIN UCRAINA # Infotag
(VIDEO) CEHIA ÎI VA ACORDA MOLDOVEI SPRIJINUL NECESAR PENTRU DEPĂȘIREA CONSECINȚELOR RĂZBOIULUI DIN UCRAINA
13:00
POLIŢIA LE-A MULŢUMIT COLEGILOR POLONEZI PENTRU AJUTORUL OFERIT
13:00
POLIȚIA MOLDOVEI A ÎNREGISTRAT 500 DE ÎNCĂLCĂRI PE TRASEELE AUTO ÎN ULTIMELE 24 DE ORE
13:00
(VIDEO) PREȘEDINTELE FRANŢEI A APRECIAT CĂ ADERAREA MOLDOVEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ „ESTE MAI MULT DECÂT REALĂ” # Infotag
(VIDEO) PREȘEDINTELE FRANŢEI A APRECIAT CĂ ADERAREA MOLDOVEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ „ESTE MAI MULT DECÂT REALĂ”
11:00
NATO, în căutarea unui compromis cu privire la aderarea Ucrainei
11:00
Inflaţia în zona euro a înregistrat o scădere peste aşteptări în luna mai, o veste bună pentru BCE # Infotag
Inflaţia în zona euro a înregistrat o scădere peste aşteptări în luna mai, o veste bună pentru BCE
©2004—2023 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.