​ SVETLANA CEROVIC ÎL VA ÎNLOCUIE PE RODGERS CHAWANI ÎN FUNCŢIA DE REPREZENTANT AL FMI ÎN MOLDOVA

Infotag, 12 iunie 2023 15:30

​ SVETLANA CEROVIC ÎL VA ÎNLOCUIE PE RODGERS CHAWANI ÎN FUNCŢIA DE REPREZENTANT AL FMI ÎN MOLDOVA

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