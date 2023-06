Peste 300 de persoane au fost evacuate de pompieri. Un incendiu puternic a izbucnit, în Bârlad (Video)

08:50

1. Aloe vera Planta este binecunoscuta pentru proprietatile sale vindecatoare. Insa stiai ca ajuta la scaderea temperaturii din camera in timpul noptilor calduroase de vara? In plus, Aloe vera filtreaza aerul din camera si anihileaza toxine precum formaldehidele. 2. Palmier Areca Palmierul Areca are efect de umidificare si curate aerul de toxine si bioxid de …