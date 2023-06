Nicu Popescu pleacă la Paris și la Valletta. A anunțat și agenda vizitelor

15:00

Soprana Valentina Nafornița, aflată într-o relație cu dirijorul și compozitorul Cristian Spătaru, a dezvăluit pe rețelele sociale că este în așteptarea unui bebeluș. Va fi primul său copil. Dezvăluirea a făcut-o chiar de ziua ei, pe 10 iunie, când împlinise 36 de ani. „My Birthday this year it is like never before (tr. Anul acesta […] Articolul FOTO, VIDEO Soprana Valentina Nafornița a dezvăluit că este în așteptarea primului bebeluș apare prima dată în Realitatea.md.