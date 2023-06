Ucraina anunţă recucerirea a trei localităţi

20:40

NEXTA Moldoveanul Nicu Colța a devenit pentru al treilea an consecutiv campion european la powerlifting. Moldoveanul a participat la Campionatul european de powerlifting ce sa desfășurat în Irlanda orașul Limerick. La campionat au participat 17 țări, unde Nicu Colța a concurat la categoria de 90kg și s-a lasat pe locul 1 la proba deadlift cu rezultatul […] The post Nicu Colța a devenit pentru al treilea an consecutiv campion european la powerlifting first appeared on NEXTA.