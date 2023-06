(video) Două tinere și doi copii de 8 și 9 ani, spitalizați, după ce trei mașini s-au lovit violent pe traseul Chișinău-Orhei-Bălți

15:20

Soprana de operă Valentina Naforniță a făcut marele anunț. Chiar de ziua sa, artista a postat, pe rețele, imagini în care apare însărcinată, fiind în așteptarea unui bebeluș. „My Birthday this year it is like never before”, a scris Valentina Naforniță, la poza în care iubitul ei, Cristian Spataru, îi sărută mâna, iar ea își ține cealaltă mână pe burtică, scrie SHOK.md.