După Aeroport, alertele cu bombă se mută în oraș – Au fost apeluri la un centru comercial din Chișinău și la Gara Feroviară

14:10

Deținătorii de patentă au venit astăzi, 5 iunie, la Guvern pentru a-și exprima nemulțumirea de faptul că dreptul de activitate le-a fost prelungit doar până în iulie 2023 și că alte patente nu vor mai fi eliberate, notează realitatea.md Participanții la flashmob au venit cu pancarte și cu un rucsac pentru ministrul Dumitru Alaiba. Au ... Revoltați că ar putea să-și încheie activitatea, patentarii au venit la Guvern – „Domnule Alaiba, călare pe TikTok, nu se face economie!” – Alaiba – „Nu renunțăm la aparatul de casă, asta nu se negociază” The post Revoltați că ar putea să-și încheie activitatea, patentarii au venit la Guvern – „Domnule Alaiba, călare pe TikTok, nu se face economie!” – Alaiba – „Nu renunțăm la aparatul de casă, asta nu se negociază” appeared first on Politik.