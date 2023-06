FOTO Irina Vlah a participat la congresul PDCM, condus de Ion Chicu. Fostul premier: „Partidul a crescut considerabil”

17:50

Proiectul de lege privind accesul la informații de interes public a fost adoptat, în cadrul ședinței plenare din 9 iunie, cu votul a 53 de deputați. Potrivit autorilor, noua lege are ca scop asigurarea transparenței activităților din sectorul public. Documentul prevede că semnătura electronică sau olografă nu va mai fi obligatorie în cererile de acces la