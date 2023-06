Trei ucraineni, opriți cu permise de conducere falsificate de Poliția de Frontieră când încercau să intre în R. Moldova

13:20

Cu toate că de pe bulevardul Magheru din București am cumpărat un coniac Brâncoveanu vechi de șapte ani, odată ajuns în Chișinău, am mai luat și un coniac Kvint, produs la fabrica de vinuri și coniacuri din Tiraspol și cu ambele în rucsac am intrat în toaleta publică din capătul parcului Alunelul, proaspăt renovat cu bani românești. În rucsacul meu cele două sticle se loveau una de alta și scoteau un zăngănit de clopoței. Unei vânzătoare planturoase care fuma plictisită pe treptele de la intrare...