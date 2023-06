Fly One anulează zboruri și pe 11 iunie. Precizările companiei 

16:10

Salariul minim pe economie în Moldova începe a-i proteja pe salariații care ani la rând au fost cel mai prost plătiți, care aveau un venit sub salariul mediu pe economie datorită majorărilor salariilor minime care au loc în ultimii ani, chiar fiind ani de criză. Concluzia se regăsește într-o analiză a Institutului pentru Dezvoltare și […]