VIDEO Manchester City a câștigat Champions League după ce a învins Inter Milano: Spaniolul Rodri a marcat golul victoriei

Cristian în vârstă de 8 ani, din Bălți, va păși pe teren alături de jucătorii superstar ai două dintre cele mai puternice echipe ale Europei, Inter Milano și Manchester City, în principalul joc al sezonului de fotbal urmărit de un miliard de spectatori din întreaga lume. Finala UEFA Champions League are loc sâmbătă, 10 iunie 2023. Acest meci foarte așteptat promite a fi o experiență de neuitat, în timp ce giganții fotbalului, Manchester City și Inter Milano, […]