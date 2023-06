Duminica aduce ploi puternice cu tunete și fulgere. Cum va începe săptămâna viitoare

19:00

Oaspeții care s-au adunat la #ROOFOFFLINE: MAD about AD l-au cunoscut Constantin Șarcov de la Agenția Piko. El a venit pe acoperiș și ne-a povestit, într-un mod absolut ingenios, despre cum a creat „The Smallest Stand in the World” (cel mai mic stand din lume), un concept „plin de magie”, elaborat pentru brandul polonez College of Wizardy!