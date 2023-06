27 de persoane sunt considerate dispărute ca urmare a exploziei la Centrala hidroelectrică Kahovka. Cele mai importante evenimente din a 472-a zi de război

16:30

Organizația Națiunilor Unite caută șapte specialiști pentru participarea la o misiune a Voluntarilor ONU (UN Volunteers) în Moldova, pentru a susține refugiații ucraineni. Voluntarii urmează a fi implicați în proiect, pe o perioadă de minim 11 luni, la OHCHR Moldova (Office of the UN High Commissioner for Human Rights), unica organizație recunoscută la nivel mondial menită să promoveze și să protejeze drepturile omului. Voluntarii ONU primesc mai multe tipuri de beneficii și alocații pentru a le asigura securitatea și întreținerea, conform standardelor Națiunilor Unite.