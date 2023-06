Ambasadorul României în Kenya, în centrul unui scandal. A comparat un grup african cu maimuțele

13:00

Orarul de zbor al Fly One pentru data de 9 iunie va fi afectat. Într-o notă informativă, operatorul aerian a declarat că situația se datorează unor defecțiuni tehnice la două dintre aeronavele companiei. „Vă rugăm să verificați informațiile referitoare la zbor prin intermediul notificărilor venite prin email, SMS, în itinerarul din aplicația mobilă FLYONE sau […]