Nicu Popescu a avut o convorbire telefonică cu omologul său turc: Despre ce au discutat

13:40

Ședință eșuată la Procuratura Anticorupție cu ofițerii de urmărire penală de la Centrul Național Anticorupție, convocați de Veronica Dragalin. „La 9:32 toți ofițerii s-au ridicat în picioare. Noi am glumit că ne-am speriat când ei s-au ridicat, dar am văzut că în sală a intrat domnul Rusu (n.n. Iulian Rusu, șeful CNA). Dumnealui a spus ca ar fi corect să fie și el la astfel de ședințe. Am zis ca sunt de acord, dacă ar fi ședințe administrative. Dar eu am convocat o ședință operativă, cu detalii din dosare, pe care șeful CNA nu are dreptul să le cunoască. Înțeleg că dumnealui vrea să știe ce se întâmplă în colectivul său, dar nu consideram corect să fie prezent directorul CNA la această ședință”, a povestit șefa PA.